Câmbio paralelo toca barreira dos 600 pesos por dólar na Argentina

O ministro da Economia e pré-candidato à Presidência Sergio Massa advertiu ontem que agiria contra os especuladores do mercado paralelo, os quais prometeu que sentirão "o rigor com todos os instrumentos de que a Unidade de Investigação Financeira (UIF) dispõe".

Embora o mercado do dólar blue seja considerado pequeno, sua cotação reflete as expectativas do mercado, em um país que enfrenta uma inflação de 115% ao ano.

Essa cotação do chamado "dólar blue" significa uma desvalorização do peso de 17,5% nos últimos 30 dias.

Há meses, as reservas internacionais diminuem a cada dia. Ontem, fecharam em US$ 24,1 bilhões, segundo o Banco Central do país. Analistas econômicos, no entanto, estimam que as de livre disponibilidade se encontrem praticamente em zero.

