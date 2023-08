Botafogo empata na visita ao Guaraní e vai às quartas da Sul-Americana

O Botafogo segurou a pressão e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar sem gols em sua visita ao Guaraní do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, nesta quarta-feira (9).

No jogo de ida, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o time carioca comandado pelo técnico português Bruno Lage havia vencido por 2 a 1 com gols de Hugo e Tiquinho Soares (de pênalti), enquanto Romeo Benítez marcou para os visitantes.

O Guaraní precisava vencer nesta quarta por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Um dos destaques da partida desta quarta foi o goleiro alvinegro, o paraguaio Gatito Fernández, que substituiu o titular Lucas Perri e fez defesas importantes jogando em sua terra natal.

No primeiro tempo, o lateral-direito do Botafogo, JP Galvão, se lesionou no braço direito e deixou o campo com fortes dores, sendo substituído por Di Plácido.

Na próxima fase, o atual líder do Brasileirão vai enfrentar o Defensa y Justicia da Argentina.