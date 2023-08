Belarus inicia exercícios militares na fronteira com Polônia e Lituânia

O ministério da Defesa de Belarus afirmou que começou a realizar exercícios militares na fronteira com a Polônia e a Lituânia na terça-feira, 8. O titular da pasta, Viktor Khrenin, apontou que os exercícios que começaram nesta semana são baseados em experiências da "operação militar especial" - o termo que a Rússia usa para sua guerra na Ucrânia.

Khrenin afirmou que os exercícios incluem o "uso de drones, bem como a interação próxima de unidades de tanques e fuzis motorizados com unidades de outros ramos das forças armadas".

Os exercícios militares estavam ocorrendo na região de Grodno, perto do chamado Suwalki Gap - um trecho de terra pouco povoado de 96 quilômetros ao longo da fronteira polaco-lituana. O trecho liga os três países bálticos com o restante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e separa Belarus de Kaliningrado, um enclave russo fortemente militarizado no Mar Báltico que não tem conexão terrestre com a Rússia.

Analistas militares no Ocidente há muito veem o Suwalki Gap como uma área potencial de conflito em qualquer confronto entre a Rússia e a Otan.

A Polônia anunciou que deve enviar mais tropas do exército para reforçar a fronteira do país com Belarus. A Guarda da Fronteira polonesa havia solicitado um reforço de mais mil soldados para a região de fronteira entre Varsóvia e Minsk.