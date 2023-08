50 anos do Hip Hop: pioneiro Grandmaster Flash comemora no Bronx

Quando adolescente, Grandmaster Flash foi um dos pioneiros do Hip Hop no bairro novaiorquino do Bronx, alguém que revolucionou a indústria da música e a metrópole americana. O músico e produtor, nascido Joseph Saddler em Barbados há 65 anos, se apresentou em evento ao ar livre na sexta-feira passada no sul do Bronx, bairro emblemático para os afroamericanos, onde o gênero musical nasceu há 50 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não é um show, é uma festa!", exclamou o artista de 65 anos diante do público. O aniversário do Hip Hop será celebrado em 11 de agosto, em um grande evento no Yankee Stadium, em Nova York. Neste dia, em 1973, no térreo de um prédio na Sedgwick Avenue, número 1520, o DJ jamaicano Clive Campbell, também conhecido como DJ Kool Herc, inovou ao colocar o mesmo disco em duas pick-ups, e ao isolar e estender seus ritmos e percussões, inventou uma técnica que viria a ser o "breakbeat", elemento essencial do Hip Hop. Sessões de grafitti e breakdancing em bibliotecas, festas públicas conhecidas como "block parties" e shows são alguns dos eventos que celebrarão os 50 anos deste estilo musical nascido no bairro novaiorquino para denunciar a pobreza e a discriminação contra negros e latinos.

"Foi a música que realmente ressoou com os tempos em Nova York (...) era uma cidade crua e corajosa, quase fora da lei, uma época diferente", disse Quentin Morgan, que foi ao evento para uma atmosfera nostálgica e de celebração. Grandmaster Flash e o grupo Furious Five lançaram seu hit "The Message" em 1982, cuja letra e videoclipe denunciavam as duras condições urbanas, econômicas e sociais de Nova York, então devastada pela pobreza e pelo crime. Na noite de sexta-feira, o músico conseguiu recriar a atmosfera elétrica dos anos 1970 e 1980 ao convidar os MCs Melle Mel (Melvin Glover) e Scorpio (Eddie Morris), integrantes do Furious Five.

Para Coke La Rock, que esteve presente no histórico dia 11 de agosto de 1973 e que muitos creditam como o primeiro MC da história do do Hip Hop, o Bronx e o Hip Hop não se diferenciam. O MC também vê a si próprio como o pai, a "patente" do Rap, e considera todos os jovens músicos americanos e estrangeiros hoje como seus "filhos", seus "produtos".