Trabalhadoras sexuais no Reino Unido temem fechamento de suas contas bancárias

"A discriminação financeira é um problema endêmico no setor bancário britânico", disse Audrey Caradonna, porta-voz do sindicato das trabalhadoras do sexo (SWU, na sigla em inglês), à AFP.

De acordo com o sindicato, as rejeições de abertura de conta e os encerramentos estão "aumentando" cada vez mais e, às vezes, terminam em batalhas judiciais.

Scarlett decidiu guardar seu dinheiro "em uma caixa de sapatos" debaixo da cama, por medo de depositar seu dinheiro no banco. Caradonna acredita que o risco de fechamento de contas deixa as profissionais do sexo mais vulneráveis "com medo de acordar um dia sem acesso ao seu dinheiro".

O resultado, ela denuncia, é que eles são "forçados a trabalhar de maneiras mais arriscadas para sobreviver".

Após o escândalo do caso Farage, o governo do Reino Unido propôs impor prazos de notificação mais longos aos bancos e explicações mais claras para o fechamento de contas. Ressaltou-se, ainda, a necessidade de "proteger a liberdade de expressão".

Para Scarlett, o fato de o debate estar aberto é positivo, embora ela considere "chocante que tenha sido aberto porque aconteceu com uma pessoa que a sociedade considera suficientemente importante, poderosa, ou rica".

aks/jj/spe/gmo/cls/sag/zm/tt/aa