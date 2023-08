Rússia derruba dois drones que se dirigiam a Moscou, diz prefeito

Forças russas derrubaram dois drones de combate que se dirigiam a Moscou, disse o prefeito da cidade nesta quarta-feira (9, noite de terça em Brasília), o mais recente de uma série de ataques de drones direcionados à capital russa.

"Registrada a tentativa de dois drones de combate de voar para dentro da cidade. Ambos foram abatidos pela defesa aérea", disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram, sem nomear o responsável pela agressão.

Sobyanin afirmou que um drone foi derrubado na área de Domodedovo, nos arredores do sul da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, a oeste da capital.

"No momento, não há informações sobre vítimas da queda dos destroços", disse ele, acrescentando que os serviços de emergência estavam no local.

Trata-se de pelo menos o terceiro ataque a Moscou em uma semana, com drones ucranianos abatidos no domingo e na segunda-feira, de acordo com autoridades russas.

Moscou raramente foi alvo durante o conflito na Ucrânia até vários ataques neste ano.