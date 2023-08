Regulador norueguês aplica multa de quase US$ 100 mil diários à Meta

Um regulador norueguês aplicou nesta terça-feira (8) uma multa de quase US$ 100 mil dólares diários (cerca de R$ 490 mil, na cotação atual) à gigante da tecnologia Meta por ter utilizado dados de usuários das plataformas Facebook e Instagram para divulgar publicidade direcionada.

A Meta deverá pagar o equivalente à um milhão de coroas norueguesas por dia (US$ 97 mil ou R$ 475 mil) a partir de 14 de agosto, disse a autoridade norueguesa de proteção de dados (Datatilsynet).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A decisão tomada em 14 de julho proíbe o "marketing comportamental no Facebook e no Instagram" por três meses, afirmou Tobias Judin, representante do departamento internacional da Datatilsynet.

"A publicidade comportamental da Meta envolve uma vigilância intrusiva a seus usuários, o que tem um impacto negativo em seu direito à proteção de dados e na liberdade de informação", acrescentou.

Judin também ressaltou a preocupação sobre o uso dessas informações.

"Também estamos preocupados que dados pessoais sensíveis possam ser usados para fins de marketing. Percebemos que as práticas da Meta são contrárias à lei de proteção de dados", continuou.