Regime militar do Níger adia propostas de diálogo

O regime militar que emergiu de um golpe de Estado no Níger mostrou, nesta terça-feira (8), pouco interesse nas propostas de diálogo dos seus vizinhos da África Ocidental e dos Estados Unidos para evitar uma intervenção militar.

Os militares que tomaram o poder informaram à Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) que não podem receber uma delegação deste bloco regional por motivos de "segurança".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O contexto atual de indignação e irritação após as sanções impostas pela Cedeao não nos permite receber esta delegação em condições de serenidade e segurança", disse o Ministério das Relações Exteriores do Níger à organização regional.

A Cedeao tentou enviar uma delegação à capital do Níger, Niamey, nesta terça-feira, antes de uma reunião para abordar a crise na próxima quinta (10) em Abuja, capital da Nigéria, que detém a presidência rotativa da entidade regional.

O Níger é um país fundamental para as potências ocidentais no combate aos jihadistas na região do Sahel. A França tem 1.500 soldados no país, e os Estados Unidos, 1.000.

A Cedeao impôs sanções financeiras contra o Níger depois que os militares derrubaram o presidente eleito democraticamente, Mohamed Bazoum, em 26 de julho.