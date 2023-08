Quase 10 mil pessoas aceitam mudar o nome para "Subway" em sorteio de voucher vitalício

Mesmo com 10 mil pessoas que aceitaram mudar o nome para "Subway" em ação promocional da marca, apenas um ganhará o voucher vitalício de sanduíches. Entenda

A rede internacional de fast food Subway, anunciou nesta terça-feira, 8, que quase 10 mil pessoas nos Estados Unidos concordaram em mudar legalmente de nome para se chamarem “Subway”. Em troca, os consumidores irão concorrer ao prêmio de um contrato vitalício que os permitirá receber de graça sanduíches da marca para sempre.

A proposta da rede de restaurantes foi feita no mês de julho deste ano, em uma campanha em que as pessoas tinham 96 horas para mudar seus nomes legalmente e desbloquear um "voucher" vitalício de sanduíches.

A empresa aceitou inscrições para o concurso entre os dias 1º e 4 de agosto. Entretanto, mesmo com quase 10 mil pessoas interessadas, apenas uma pessoa será selecionada para ganhar a oferta.

O vencedor também terá o dinheiro dos custos legais e de processamento para a mudança do nome devolvido. O grande ganhador será selecionado de forma aleatória até o fim de agosto, de acordo com as regras da promoção.

Esta não é a primeira vez que o Subway faz promoções com pedidos inusitados aos clientes em troca de sanduíches de graça. Em 2022, a marca deu a James Kunz sanduíches vitalícios depois que ele fez uma tatuagem com o logotipo do Subway.