Portugal luta contra incêndios e Espanha enfrenta alerta por calor

Mais de mil bombeiros, apoiados por dez aeronaves, foram mobilizados em Odemira, perto da região turística do Algarve, onde 10.000 hectares foram arrasados desde sábado, segundo o balanço mais recente do comandante da Defesa Civil portuguesa Vitor Vaz Pinto.

Em todo o território português, seguiam mobilizados na noite de hoje mais de 3.200 bombeiros e 15 aeronaves. As temperaturas alcançaram os 40°C em alguns locais durante o dia, depois que os termômetros marcaram 46,4°C na véspera em Santarém, no centro, o que seria um recorde para 2023, segundo uma primeira estimativa da agência meteorológica portuguesa.

O estado de alerta prosseguia em ambos os lados da fronteira, com o sudoeste da Espanha em alerta laranja nesta terça, e a província de Córdoba, na Andaluzia, em vermelho, o que indica risco extremo, segundo a Agência Estatal de Meteorologia (Aemet).

As temperaturas na Espanha podem alcançar os 44°C nesta quarta-feira, para quando é esperado o pico desta onda de calor, a terceira do verão, destacou a Aemet. Esse episódio deve durar até quinta-feira, com mais de dez províncias espanholas em alerta vermelho na Andaluzia, na região de Madri, em Castela-Mancha e mais ao norte, como no País Basco e seus arredores.