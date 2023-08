Polônia realizará eleições legislativas em 15 de outubro, anuncia presidente

As eleições legislativas na Polônia, um país comandado há oito anos pelo partido nacionalista populista Direito e Justiça (PiS), serão realizadas em 15 de outubro, dentro dos prazos constitucionais, anunciou o presidente polonês, Andrzej Duda, nesta terça-feira (8).

"Foi decidida a realização das eleições em 15 de outubro de 2023", declarou o mandatário na rede social X, antes conhecida como Twitter.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os poloneses deverão eleger 460 deputados e 100 senadores.

Segundo as pesquisas, o PiS parte com vantagem para vencer pela terceira vez consecutiva, embora não tenha apoio suficiente para governar sozinho.

De acordo com as pesquisas, os nacionalistas-populistas possuem 33% das intenções de voto, à frente do principal partido de oposição, o centrista Plataforma Cívica (PO), que contaria com um apoio de 26% a 32%.

O partido de extrema direita nacionalista libertário e eurocético Confederação ficaria em terceiro lugar com aproximadamente 12% dos votos.