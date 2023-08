Petróleo recupera terreno apesar de fracos dados comerciais da China

Os preços do petróleo se recuperaram nesta terça-feira (8), apesar das preocupações do mercado com a demanda da China, após a divulgação de dados comerciais fracos do gigante asiático.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 0,97%, para 86,17 dólares, em Londres, após ter caído 1% durante o dia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E o West Texas Intermediate (WTI) para setembro cresceu 1,19%, aos 82,92 dólares, depois de ter perdido a mesma porcentagem na sessão.

Os preços caíram inicialmente "devido à fraqueza dos dados comerciais chineses", resumiram os analistas do DNB.

A China registrou no mês passado a maior queda nas suas exportações desde o início de 2020, segundo dados oficiais divulgados hoje, um reflexo dos problemas da segunda maior economia do mundo devido à fraca demanda global e sua própria fragilidade.

"Com a desaceleração da economia chinesa, os operadores revisaram para baixo suas previsões de demanda global por petróleo, o que resultou em uma queda nos preços", explicou Ricardo Evangelista, da ActivTrades.