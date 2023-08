Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 8 de agosto às 04h (Bras.). (135x158 mm) - Atualização disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Níver-política-conflito-Forças-Armadas: mapa do Níger com os pontos de exploração de urânio no país e os projetos futuros. (90x86 mm) - Disponível

* Brasil-política-governo-clima-meio-ambiente:

1/Mapa da região amazônica, com seus territórios autóctones e suas zonas naturais protegidas. (90x98 mm) - Reenvio disponível