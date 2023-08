BRASIL CÚPULA AMAZÔNIA: Reunião de cúpula no Brasil define medidas para salvar a Amazônia

A Cúpula da Amazônia começou nesta terça-feira (8) na cidade de Belém, no Pará, com uma grande expectativa por acordos concretos que permitam interromper a destruição da maior floresta tropical do planeta.

