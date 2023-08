Ônibus, uma das últimas saídas de Belarus

Esta ex-república soviética é alvo de sanções draconianas desde que o presidente Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, reprimiu um movimento de protesto em 2020, a ponto de desviar um avião comercial para deter um opositor, e no ano passado ajudou a Rússia em sua invasão da Ucrânia.

Depois do encerramento das conexões aéreas e ferroviárias com o bloco comunitário, o ônibus é a última conexão com o resto da Europa, sobretudo com a Polônia, que se tornou refúgio de milhares de bielorrussos que fugiram da repressão.

Liudmila não reclama e prefere ver o lado positivo das coisas.

"Eu observo os campos. Eu gosto, podemos parar", diz esta mulher, que prefere não fornecer o nome completo devido à situação política do país.