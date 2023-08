Nasa pode adiar pouso de astronautas na Lua para além da missão Artemis 3

A missão Artemis 3 da Nasa, cujo objetivo é levar os humanos à Lua em 2025, pode acabar não envolvendo uma aterrissagem tripulada, disse um funcionário nesta terça-feira (8).

Jim Free, administrador associado da agência espacial para a Direção de Missões de Desenvolvimento de Sistemas de Exploração, disse aos jornalistas em uma reunião informativa que certos elementos-chave teriam que estar prontos, em particular o sistema de aterrissagem que está em desenvolvimento pela SpaceX.

Se isso não estiver pronto a tempo, "é possível que acabemos voando em uma missão diferente", disse.

No âmbito do programa Artemis, a Nasa planeja uma série de missões de complexidade crescente para retornar à Lua e estabelecer uma presença sustentável com o objetivo de desenvolver e testar tecnologias para uma eventual viagem a Marte.

A primeira, Artemis 1, levou uma nave espacial sem tripulação ao redor da Lua em 2022. A Artemis 2, prevista para novembro de 2024, fará o mesmo com tripulação a bordo.

Mas é na Artemis 3, prevista para dezembro de 2025, que a Nasa planeja seu grande retorno à Lua com humanos pela primeira vez desde 1972, agora no polo sul do satélite natural, onde o gelo pode ser coletado e convertido em combustível para foguetes.