Julen Lopetegui não é mais técnico do Wolverhampton

O Wolverhampton e o técnico espanhol Julen Lopetegui chegaram a um acordo nesta terça-feira (8) para encerrar o compromisso entre as duas partes, anunciou o clube da Premier League, colocando um fim ao ciclo de nove meses do treinador basco no cargo.

"O técnico e o clube estão cientes e aceitam suas diferenças de opinião sobre algumas questões e concordam que um término amigável de seu contrato foi a melhor solução para todas as partes", disseram os 'Wolves' em um comunicado.

Julen Lopetegui deixa o cargo de treinador do Wolverhampton a poucos dias do início da temporada da Premier League, segundo a imprensa inglesa, por não estar satisfeito com a política de contratações do clube.

Lopetegui, ex-treinador da seleção espanhola e do Real Madrid, se transferiu para os Wolves em novembro, quando o clube estava em último lugar na classificação da Premier League, e ajudou o time a se manter na elite.

Mas nesta pré-temporada, ele teria mostrado sua frustração com as movimentações de seu clube no mercado de transferências, em que vários titulares saíram e poucos chegaram.

O Wolverhampton vendeu Ruben Neves, Conor Coady, Nathan Collins e Raúl Jiménez, trazendo apenas dois jogadores, que estavam livres no mercado: Matt Doherty e Tom King.