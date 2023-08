Homem acusado de sequestrar a própria esposa é solto sem acusações

O homem alemão preso na França acusado por sua esposa de mantê-la sequestrada desde 2011 foi solto sem sofrer acusações nesta terça-feira (8), informou o promotor-chefe do caso.

O preso deixou a delegacia "entre as 20h e 21h (15h e 16h no horário de Brasília)", disse à AFP Olivier Glady, o promotor de Sarreguemines, no nordeste da França.

Algumas horas antes, Glady explicou que não havia "nenhuma evidência" que permitisse processar o homem, de 55 anos, e ele seria libertado no mesmo dia.

Na madrugada de segunda-feira, a polícia deteve o homem no apartamento que ele compartilha com sua esposa em Forbach, localidade francesa na fronteira com a Alemanha.

O homem foi preso por suposto sequestro, estupro qualificado e atos de tortura e barbárie com base nas acusações de sua esposa, de 53 anos e nacionalidade espanhola e alemã, que foi encontrada seminua, desnutrida, com a cabeça raspada e supostamente com fraturas.

Após examinar a casa, os investigadores concluíram que "a situação de sequestro (...) é uma realidade inexistente", disse Glady, acrescentando que o médico que examinou a mulher também não encontrou provas de estupro nem feridas.