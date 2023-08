Fortaleza empata nos acréscimos com Libertad e vai às quartas da Sul-Americana

O Fortaleza se classificou nesta terça-feira (8) para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar em casa por 1 a 1 com o paraguaio Libertad, a quem já havia derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Assunção.

Um golaço de cobrança de falta nos acréscimos (90+1') de Marinho deu o empate e a classificação ao Fortaleza contra o Libertad que, segundos antes do intervalo, havia conseguido igualar o confronto com um belo gol de Mathías Espinoza de fora da área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A equipe paraguaia dominou o primeiro tempo e esteve muito perto de marcar o segundo gol que os classificaria, enquanto o Fortaleza foi melhor no segundo tempo e não conseguiu ter tranquilidade até os descontos do árbitro.

O Fortaleza se classificou pela primeira vez para as quartas de final de um torneio continental e enfrentará outro time brasileiro na próxima fase, que sairá do duelo desta quinta-feira entre América-MG e Bragantino. As duas equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

--- Ficha técnica: