Fluminense vence Argentinos Juniors e avança às quartas de final da Libertadores

Com gols de Samuel Xavier e John Kennedy na reta final da partida, o Fluminense venceu o Argentinos Juniors por 2 a 0 nesta terça-feira (8) no Maracanã, no Rio de Janeiro, e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores-2023.

O zagueiro marcou com uma bomba de pé direito no ângulo (86') e o atacante, que entrou muito bem no segundo tempo, superou o goleiro Miguel Acosta concluindo um contra-ataque.

O time carioca, que havia empatado em 1 a 1 no jogo de ida na semana passada em Buenos Aires, sofreu até o final para romper o sistema defensivo proposto pelo técnico argentino Gabriel Milito.

O Fluminense vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre Olimpia e Flamengo, que se enfrentam na quinta-feira (10), em Assunção.

O atual campeão da Libertadores leva vantagem por ter vencido por 1 a 0 no Rio.