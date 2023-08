Cúpula da Amazônia: ministro nega divergência com Colômbia, que vê negacionismo progressista

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, negou nesta terça-feira, 8, que o Brasil tenha divergências ambientais com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Mais cedo, durante a Cúpula da Amazônia, Petro fez uma enfática crítica à exploração de petróleo na região e sugeriu que a questão pode se configurar uma forma de negacionismo de grupos progressistas.

Em coletiva de imprensa, o chanceler garantiu que os países têm posições comuns que foram sintetizadas na Declaração de Belém. Segundo ele, a transição energética brasileira está em estágio avançado. "A posição da Colômbia não é divergente do Brasil", reiterou. "Cada país terá que seguir o ritmo que estiver a seu alcance. Há muitos países no mundo com matriz energética totalmente dependente de carvão e combustíveis fósseis", acrescentou.