Coreia do Sul evacua grande acampamento de escoteiros devido a furacão

A Coreia do Sul mobilizou mais de 100 veículos de polícia e quatro helicópteros para acompanhar os ônibus fora do acampamento.

A organização disse que foi a primeira vez que um acampamento é evacuado devido à previsão do tempo desde 1971, quando um furacão afetou o evento celebrado no Japão.

Estas condições "impactaram significativamente no planejamento e a realização do 25º Jamboree Mundial de Escoteiros" na província sul-coreana de Jeolla do Norte, afirmou.

No grande acampamento no condado de Buan, dezenas de milhares de jovens desmontaram suas barracas e recolheram seus pertences antes de entrar em ônibus que os levariam a alojamentos alternativos em Seul e arredores.

O furacão Khanun, que matou pelo menos duas pessoas no Japão, vai tocar a terra na Coreia do Sul na quinta-feira, perto do local do acampamento.

Os organizadores insistiram que o evento continuaria apesar dos desafios, mas na segunda-feira confirmaram que os jovens seriam evacuados.

