Comunicado do Business Wire :Valor Capital Group, LLC

A Valor Capital Group, LLC ("Valor"), firma transfronteiriça líder em capital de crescimento e capital de risco focada nos mercados tecnológicos dos Estados Unidos, do Brasil e da América Latina, anunciou hoje que Paulo Passoni se juntou à firma como sócio-gerente. Nessa função, Passoni gerenciará o negócio de capital de crescimento da Valor e liderará a obtenção de novas oportunidades de investimentos, ao mesmo tempo em que trabalhará com os fundadores para apoiar o crescimento nas outras empresas do portfólio da firma. Passoni traz mais de 15 anos de experiência em investimentos em várias categorias de ativos, incluindo patrimônios privados e públicos, crédito privado e público, infraestrutura e bens imóveis. Ele tem expertise especializada em capital de crescimento e situações especiais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Paulo na Valor à medida que continuamos expandindo nosso negócio de capital de crescimento e servindo os empreendedores em suas jornadas, do início à expansão e à primeira oferta de ações", afirmou Scott Sobel, sócio-fundador e CEO da Valor. "Paulo é um amigo de longa data da firma e um conselheiro confiável de muitos fundadores e equipes gerenciais extraordinários nos EUA e em toda a América Latina. Estamos entrando em um ciclo no qual o conjunto de oportunidades por investimentos Série B+ no Brasil e na América Latina é altamente atrativo devido à maturação do mercado, o talento e correções de avaliações. Estamos na expectativa de continuar operando como um parceiro confiável para empresas locais que buscam acesso global e insights." "A Valor se estabeleceu como uma firma de investimentos transfronteiriça com uma proposição de valor diferenciada para empresas de portfólio e investidores. A firma tem um histórico comprovado de parcerias com fundadores para desenvolver ideias promissoras em empresas resilientes e valiosas", afirmou Passoni. "Em toda a minha carreira, tive a sorte de trabalhar com empresas inovadoras em cada passo de seus ciclos de vidas, do estágio inicial aos mercados públicos, e estou contente de trazer essa mesma abordagem à Valor". Mais recentemente, Passoni atuou como sócio-gerente de investimentos nos fundos latino-americanos de $8 milhões da SoftBank, onde contribuiu para a significante expansão do negócio e da equipe de investimentos. Antes de trabalhar para a SoftBank, foi diretor-presidente na Third Point Management, responsável por investimentos em mercados emergentes. Anteriormente, ajudou a criar a equipe de investimentos em situações especiais na América Latina na Eton Park Capital Management. Começou sua carreira em fusões e aquisições na Morgan Stanley. Passoni tem graduação dupla pela Harvard Business School e Harvard Kennedy School, e é também graduado em Economia Empresarial pela Fundação Getulio Vargas em São Paulo. Atuou em várias diretorias de empresas, incluindo Quinto Andar, InCode, VTEX, Unico, Olist, MadeiraMadeira, Petlove e CRM & Bonus.

A contratação de Passoni à equipe da Valor segue a primeira promoção interna do sócio Carlos Costa de forma a impulsionar ainda mais o negócio de investimentos em fintech e risco. A firma tem a maior equipe na área de risco na região latino-americana, com profissionais localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, Nova York e Vale do Silício. Sobel concluiu: "A expansão contínua da nossa talentosa equipe demonstra o forte momento da Valor e nosso compromisso de entregar excelência aos nossos investidores e empresas de portfólio". Sobre a Valor Capital Group

Fundada em 2011 e com presença em Nova York, Vale do Silício, Rio de Janeiro, São Paulo e Cidade do México, a Valor Capital é uma firma que gerencia fundos de capital de crescimento e capital de risco pioneira em estratégia "transfronteiriça", buscando agir como ponte entre mercados tecnológicos nos EUA e na América Latina. Seus fundos investem em negócios transformadores, de estágios iniciais à expansão. A Valor está comprometida com o sucesso de suas participadas, se colocando a serviço de seus empreendedores, fornecendo capital, apoio operacional e conexões internacionais. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230808802491/pt/ Contato