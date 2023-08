Comunicado do Business Wire :Mori Building Co., Ltd.

Mori Building Co., Ltd., empresa desenvolvedora líder em paisagismo urbano do Japão, anunciou hoje que o Azabudai Hills, um complexo multiuso e um novo bairro de classe mundial no centro de Tóquio, será inaugurado em 24 de novembro. Este projeto de redesenvolvimento urbano de categoria 1 do distrito de Toranomon-Azabudai foi promovido pela Mori Building, outras organizações e cerca de 300 proprietários de terras ao longo de mais ou menos 35 anos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230807040142/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Panoramic View(Day)1 © DBOX for Mori Building Co., Ltd - Azabudai Hills (Graphic: Business Wire) Adotando o conceito de "aldeia urbana moderna", o Azabudai Hills apresenta um ambiente rico em natureza e um centro de negócios de primeira classe, além de estabelecimentos comerciais, instalações residenciais e um enorme espaço aberto repleto de vegetação exuberante para reunir as pessoas. A visão da Mori Building é que o Azabudai Hills seja uma comunidade "ecológica e de bem-estar", onde seus moradores vivam em harmonia com a natureza e levem vidas saudáveis e gratificantes. Abrangendo uma área de cerca de 8,1 hectares, o Azabudai Hills possui 24 mil m² de vegetação exuberante, proporcionando uma área total de uns 861.700 m² que acomodam diversas funções urbanas, incluindo escritórios, residências, comércios, instalações culturais, instituições educacionais e centros médicos. O Azabudai Hills conseguiu o apoio de parcerias que compartilham a visão de criar um ambiente ecologicamente rico e realizar um novo estilo de vida dentro de um desenvolvimento urbano integrado. Entre essas parcerias estão o Keio University Center for Preventive Medicine; a British School em Tóquio, uma das maiores escolas internacionais do centro da cidade; o Janu Tokyo, o primeiro hotel da marca irmã da Aman no mundo; o Tokyo Venture Capital Hub, que reúne cerca de 70 capitais de risco japoneses; ao redor de 150 lojas, com várias marcas de luxo, e o Azabudai Hills Market; e o renomado Mori Building Digital Art Museum: EPSON teamLab Borderless, anteriormente localizado em Odaiba. Todos esses estabelecimentos estarão em Azabudai Hills. Algumas instalações em Azabudai Hills serão inauguradas de maneira gradual após dezembro de 2023. A Mori Building se dedica a criar uma paisagem urbana vibrante e a contribuir para o poder magnético de Tóquio por meio de seu conceito único de cidade compacta, "Hills", que combina funções urbanas diversas e complementares. Com o Azabudai Hills, a intenção é colaborar com parcerias para propor uma nova visão urbana de "ecologia e bem-estar" em resposta à crescente importância dos aspectos ambientais e de saúde na sociedade moderna.

Um folheto com todas as informações de Azabudai Hills e suas instalações está disponível no seguinte site:https://onl.tw/VYcx5TJ Descrição geral de Azabudai Hills -0- *T Área do local Aprox. 8,1 ha Área do terreno Aprox. 63.900 m² Área total útil Aprox. 861.700 m² Área de escritórios Aprox. 214.500 m² Área verde Aprox. 2,4 ha Unidades residenciais Aprox. 1.400 Área comercial Aprox. 23.000 m² Instalações Escritórios, residências, comércios, hotéis, instalações culturais, escola internacional, centros médicos etc.*T

Central Green (praça central), ecologia e sustentabilidade A criação de uma abundância esmagadora de vegetação Aproveitando as diferenças topográficas da área - com telhados baixos em edifícios de pódio -, o local acomoda 24 mil m² de área verde, incluindo cerca de 6 mil m² da praça central (Central Green). Como resultado, a Mori Building cria um relaxante oásis urbano no coração de Tóquio. A arquitetura dinâmica dos níveis inferiores, projetada pelo Heatherwick Studio, combina perfeitamente com a vegetação e cria um ambiente rico onde toda a cidade é cercada por um verde exuberante.

Promoção da sustentabilidade A cidade inteira está trabalhando com afinco para descarbonizar e reciclar recursos. Cem por cento da energia elétrica fornecida ao complexo será proveniente de fontes renováveis, cumprindo as metas estabelecidas pelo Renewable Energy 100% (RE100). O Azabudai Hills está prestes a receber uma certificação Platinum de alto nível na categoria Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) ND (Neighborhood Development) para empreendimentos de uso misto e a certificação BD+C (Building & Design/Core and Shell Development) para prédios residenciais recém-construídos. Keio University Center for Preventive Medicine