Comunicado do Business Wire :Forescout

"Este reconhecimento do setor reforça porque a Forescout é o parceiro de segurança de missão crítica confiável para mais de 3.000 organizações em todo o mundo", disse Barry Mainz, Diretor Executivo da Forescout. "A abordagem independente de fornecedor na qual acreditamos desde o primeiro dia permite que as organizações aproveitem ao máximo seus investimentos em segurança. Nossa solução NAC líder do setor é a base para permitir a redução proativa de riscos, pois a Forescout pode oferecer um conjunto abrangente de recursos, incluindo detecção e resposta estendidas (XDR), bem como gestão de riscos e exposição (REM) através da plataforma Forescout."

A Frost & Sullivan observa que as necessidades das organizações evoluíram significativamente nos últimos três anos, de apenas no local para requisitos de acesso à rede híbridos ou totalmente remotos que variam ao redor do mundo. Os diversos dispositivos conectados pessoais e de trabalho que se conectam à rede apresentam mais riscos de segurança e requerem proteção de rede avançada. Para complicar ainda mais esta questão, aparecem os desafios associados à integração da infraestrutura existente e à implantação de soluções de NAC em um ambiente de ameaças diversificado e em evolução. A necessidade de soluções de NAC modernas é mais evidente do que nunca e irá impulsionar o crescimento neste segmento de mercado nos próximos anos.

"A solução de NAC escalável e de classe empresarial da Forescout com foco no acesso Zero Trust permite queorganizações deem os próximos passos em sua jornada de transformação digital sem interrupção dos negóciose reduzam com eficiência riscos em um ambiente de ameaças em constante evolução."

Este Frost Radar analisa o setor de Controle de Acesso à Rede (NAC), com foco em fornecedores cujas soluções dão suporte a políticas exclusivas sobre como e quando os terminais se conectam às redes. Isto inclui produtos e serviços de NAC que oferecem visibilidade e controle sobre terminais que tentam se conectar ou já estão conectados a redes corporativas. Estas soluções identificam e perfilam com precisão os dispositivos que tentam se conectar a uma rede.

Forescout, líder mundial em segurança cibernética, foi reconhecida pela Frost & Sullivan como a principal líder em inovação em Network Access Control no relatório Network Access Control Frost Radar de 2023 da empresa de análise. A empresa obteve a distinção de líder mediante seu compromisso contínuo com a inovação de plataformas e um roteiro de tecnologia bem adaptado que permite que organizações em todo o mundo acelerem suas jornadas de transformação digital e tratem de suas principais preocupações de segurança.

-- Permanece como um dos principais líderes no setor de NAC e continua possuindo uma parcela significativa do mercado.

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc., líder mundial em segurança cibernética, identifica, protege e ajuda continuamente a garantir a conformidade de todos os ativos cibernéticos conectados gerenciados e não gerenciados: TI, IoT, IoMT e TO. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais vem confiando na Forescout para oferecer segurança cibernética automatizada e independente de fornecedor em escala. A plataforma Forescout® proporciona recursos abrangentes para segurança de rede, gestão de riscos e exposição, bem como detecção e resposta estendidas. Com compartilhamento contínuo de contexto e orquestração do fluxo de trabalho mediante parcerias do ecossistema, permite que clientes gerenciem riscos cibernéticos e reduzam ameaças com mais eficiência. Para mais informação, acesse www.forescout.com.

