Comunicado do Business Wire :Boomi, LP

Wechter traz mais de 20 anos de experiência em uma variedade de produtos e funções de TI, como suporte de engenharia, iniciativas de segurança, infraestrutura de rede/TI e aplicativos. Mais recentemente, ele atuou como CIO na Benefitfocus, onde ele alavancou à líder de mercado as soluções de software como serviço (SaaS), plataforma como serviço (PaaS) e infraestrutura como serviço (IaaS) para liderar as organizações de Tecnologia da Informação e Dados. Antes da Benefitfocus, Wechter foi CIO na Qlik e liderou transformações técnicas premiadas na PwC, Xfinity, Dell e Gartner.

Sobre a Boomi:O objetivo da Boomi é tornar o mundo um lugar melhor ao conectar todos a tudo, em qualquer lugar. A pioneira da plataforma de integração baseada em nuvem como serviço (iPaaS) e agora líder na categoria de empresa global de software como serviço (SaaS), a Boomi oferece a maior base de clientes entre os fornecedores de plataforma de integração e uma rede mundial de aproximadamente 800 parceiros, como Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, entre outros. Organizações globais recorrem à premiada plataforma da Boomi para descobrir, gerenciar e orquestrar dados, enquanto conecta aplicativos, processos e pessoas para alcançar resultados melhores e mais rápidos. Para obter mais informações, visite: http://www.boomi.com.

