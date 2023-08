Colômbia vence Jamaica (1-0) e vai às quartas da Copa feminina

A Colômbia se classificou pela primeira vez em sua história para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao vencer a Jamaica por 1 a 0 nesta terça-feira (8), em Melbourne.

Com um gol de María Usme no início do segundo tempo (51'), a seleção colombiana avançou para enfrentar a Inglaterra na fase seguinte do Mundial.

