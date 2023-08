China exige retirada de navio filipino encalhado em atol em área em disputa

A China reiterou nesta terça-feira (8) a exigência para que o governo das Filipinas retire um navio antigo encalhado em um atol em disputa no Mar da China Meridional, que Manila utiliza para reivindicar sua soberania sobre as ilhas Spratly.

A disputa acontece depois que Manila acusou, no fim de semana, a Guarda Costeira chinesa de disparar canhões de água contra embarcações filipinas que reabasteciam este navio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O navio 'Sierra Madre' foi encalhado deliberadamente no atol Second Thomas, nas ilhas Spratly, no fim dos anos 1990, em uma tentativa de conter o avanço chinês nas águas em disputa.

Os marinheiros filipinos na embarcação dependem de outros navios para receber suprimentos e sobreviver no 'Sierra Madre'.

Os militares e a Guarda Costeira filipina acusaram a China de violar as leis internacionais ao bloquear seus navios e disparar canhões de água durante a missão de reabastecimento no fim de semana.

A China insiste que seus militares atuaram de forma "profissional" e acusou as Filipinas de "entrega ilegal de materiais de construção" ao navio encalhado.