Caroline Wozniacki vence em Montreal em sua volta às quadras três anos depois

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do ranking mundial, mostrou um jogo de alto nível nesta terça-feira (8) ao derrotar a australiana Kimberly Birrell no WTA Montreal Open, em seu retorno às quadras após uma pausa de três anos e meio.

Wozniacki, de 33 anos, derrotou a australiana, atual número 115 do mundo, por 2 sets a 0 com parciais de 6-2 e 6-2, no regresso à atividade profissional que não exercia desde 2020, período em que deu à luz duas vezes e também se tornou comentarista de televisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dinamarquesa se retirou em janeiro daquele ano, após perder na terceira rodada do Aberto da Austrália, torneio que venceu em 2018.

Wozniacki havia anunciado em junho que voltaria ao circuito e recebeu convites especiais para disputar o WTA-1000 em Montreal e Cincinnati na próxima semana, antes do US Open, onde foi vice-campeã em 2009 e 2014 e que começa no fim de agosto.

Antes de seu afastamento em 2020, a tenista conquistou 30 títulos e venceu 635 partidas, além de passar 71 semanas no topo do ranking feminino.

Na segunda rodada, ela vai enfrentar a vencedora da partida entre a tcheca Marketa Vondrousova e a egípcia Mayar Sherif.