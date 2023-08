Barça vence Tottenham de virada com gols nos acréscimos e conquista Troféu Joan Gamper

A cinco dias do início da LaLiga, o Barcelona venceu nesta terça-feira (8) o Tottenham, por 4 a 2, com dois gols nos acréscimos, e conquistou assim o Troféu Joan Gamper, organizado pelo próprio clube catalão, no Estádio Olímpico de Montjuïc.

O Barça jogará neste estádio que sediou os Jogos Olímpicos de 1992 enquanto durarem as obras de modernização que estão sendo feitas no Camp Nou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de ficar em desvantagem no placar (2-1) durante grande parte do jogo, o time azulgrana venceu o Tottenham nos minutos finais, com gols de Ferran Torres (82'), Ansu Fati (90+1') e Abde (90+3').

Sem Ousmane Dembélé, que é apontado como uma provável contratação do Paris Saint-Germain nos próximos dias, mas com o que parece ser um futuro time titular, os jogadores comandados pelo técnico Xavi Hernández não brilharam diante de uma equipe londrina que jogou com alguns desfalques.

Seu artilheiro Harry Kane, que poderá sair do Tottenham e se transferir para o Bayern de Munique, nem viajou para Barcelona.

Mostrando problemas na defesas, os 'blaugranas' careceram de rigor e sofreram dois gols evitáveis do meia inglês Oliver Skipp (24' e 36'). Apesar de tudo, o Barça havia começado bem o jogo, marcando aos três minutos, graças a um chute de pé esquerdo do atacante polonês Robert Lewandowski, que recebeu uma assistência de Raphinha.