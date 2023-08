Argentino Fabián Bustos é o novo técnico do América-MG

A equipe de Belo Horizonte é a última do Brasileiro com 10 pontos em 17 jogos, a oito da última equipe na zona de rebaixamento, o Bahia.

O América-MG, lanterna do Brasileirão e que disputa as oitavas de final da Copa Sul-Americana, anunciou nesta terça-feira (8) a contratação do técnico argentino Fabián Bustos.

Além do campeonato brasileiro, os mineiros visitam o Bragantino na quinta-feira pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. A partida de ida terminou empatada em 1 a 1.

Bustos, semifinalista com o Barcelona na Libertadores de 2021, não vai comandar a equipe e deve estrear contra o Goiás no domingo pelo Campeonato Brasileiro, segundo o clube.

Com a chegada do argentino, que se demitiu do time de Guayaquil em junho, aumentou o número de treinadores estrangeiros no comando dos times da Série A brasileira, com 13.