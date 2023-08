Wall Street começa semana em alta

Wall Street subiu nesta segunda-feira, após as perdas do começo do mês, com os investidores focados nos últimos resultados empresariais antes da divulgação dos dados de inflação nos EUA, na próxima quinta-feira.

O índice Dow Jones subiu 1,16%, e o Nasdaq, 0,61%. O S&P 500 avançou 0,90%, segundo os resultados provisórios.

