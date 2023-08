Ucrânia prende mulher acusada de planejar assassinato de Zelenski

O serviço secreto da Ucrânia prendeu nesta segunda-feira, 7, uma mulher acusada de planejar o assassinato do presidente Volodimir Zelenski e de atuar como informante para os russos. Segundo o órgão, ela foi presa em flagrante, enquanto tentava se comunicar com agentes da inteligência russa.

Em nota, o serviço secreto, conhecido pela sigla SBU, afirmou que as suspeitas de que a mulher planejava o assassinato de Zelenski têm relação com seu comportamento pouco antes de uma visita do líder à região de Mikholaiv, no sul, no mês passado. Ela teria tentado prever o itinerário do presidente, listando os lugares da cidade por horário.

O SBU declarou em nota que prendeu uma "informante dos serviços secretos russos que conseguia informações sobre a visita prevista do presidente na região de Mykolaiv", perto da linha de frente, com planos de um "ataque aéreo em larga escala".

A mulher trabalhava em uma base militar e "tentou descobrir horários e locais incluídos no roteiro provisório do chefe de Estado na região", indicou a mesma fonte. O SBU divulgou uma foto desfocada da mulher, além de mensagens telefônicas e notas manuscritas sobre atividades militares.

Zelenski destacou nesta segunda-feira no Telegram que o SBU o informou desta tentativa de ataque e que "luta contra os traidores" da Ucrânia.

Visita