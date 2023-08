Tsitsipas entra no Top 4 do ranking ATP, que segue liderado por Alcaraz

O grego Stefanos Tsitsipas, campeão do torneio de Los Cabos (México), subiu uma posição no ranking da ATP publicado nesta segunda-feira (7) e agora é o número 4 do mundo, atrás de Carlos Alcaraz (N.1), Novak Djokovic (N.2) e Daniil Medvedev (N.3).

Tsitsipas ultrapassou o norueguês Casper Rudd, que caiu para a quinta posição. O Top 20 permanece praticamente idêntico, com apenas mais duas mudanças: o croata Borna Coric (N.15) ganhou uma posição e desbancou o alemão Alexander Zverev (N.16), e o australiano Alex de Minaur superou o italiano Lorenzo Musetti para chegar ao 18º posto do ranking.

A maior ascensão do Top 100 foi do austríaco Dominic Thiem, vice-campeão do ATP 250 de Kitzbühel no último sábado, que ganhou 32 posições e agora é o número 84 do mundo.

O vencedor do torneio, o argentino Sebastián Báez, subiu 30 postos e entrou no Top 50, em 42º.

Já a maior queda foi do australiano Nick Kyrgios, da 35ª para a 92ª posição (-57).

Prejudicado pelos problemas físicos na temporada, Kyrgios disputou apenas um jogo em 2023, a derrota para o chinês Yibing Wu (N. 91) na estreia do ATP 250 de Stuttgart, em junho.