Trump diz que 'lacração' da seleção feminina custou eliminação da Copa do Mundo

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump criticou a seleção feminina de futebol de seu país na noite de domingo (6), após a equipe ter sido eliminada da Copa do Mundo nos pênaltis para a Suécia, declarando que "lacração é igual ao fracasso".

Apesar do título nas duas últimas edições do torneio, o time feminino se tornou alvo da raiva da direita política americana, sobretudo pelo seu posicionamento em defesa da justiça social.

Muitos conservadores se incomodaram com as jogadoras americanas que se ajoelharem durante o hino nacional do EUA, uma forma de protesto ao histórico do país em relação à desigualdade racial.

"Muitas de nossas jogadoras eram abertamente hostis à América - nenhum outro país se comportou de tal maneira, ou mesmo perto. A lacração é igual ao fracasso", disse ele em seu perfil na plataforma TruthSocial, a qual é um dos fundadores.

Para o ex-presidente, a derrota foi "completamente emblemática do que está acontecendo com nossa outrora grande Nação sob o comando de Joe Biden".

Ele ainda alfinetou a vencedora de uma Bola de Ouro e Chuteira de Ouro, Megan Rapinoe, por ter perdido um pênalti na partida que contra a Suécia, a primeira eliminação precoce da seleção americana em uma Copa do Mundo Feminina. "Belo chute, Megan", escreveu ele.