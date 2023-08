Trump alerta que promotores buscam restringir sua liberdade de expressão

Em uma audiência perante o tribunal, os advogados do ex-presidente também argumentaram nesta segunda-feira que as restrições propostas por Smith violariam o direito de Trump à liberdade de expressão, conforme a Primeira Emenda da Constituição.

"Se o réu começar a publicar mensagens públicas usando detalhes, por exemplo, transcrições do grande júri, obtidos aqui, isso poderia ter um efeito intimidante sobre as testemunhas ou afetar negativamente a administração imparcial da justiça neste caso", acrescentaram.

Em sua resposta à moção do governo, John Lauro, advogado do ex-presidente, afirmou que os promotores estavam pedindo ao tribunal que "assumisse o papel de censor e impusesse regulamentações baseadas no conteúdo ao discurso político do presidente Trump".

Lauro pediu à juíza que limitasse a ordem de proteção a "materiais genuinamente sensíveis" e que "preservasse os direitos da Primeira Emenda do presidente Trump".