Tensões no mar da China meridional por antigo navio de guerra filipino

O governo das Filipinas acusou a Guarda Costeira chinesa, no domingo (7), de disparar com canhões d'água contra suas embarcações no disputado mar da China Meridional, incluindo um antigo navio da Segunda Guerra Mundial. Confira abaixo o que se sabe sobre a embarcação.

A antiga embarcação, chamada de "Sierra Madre" - em homenagem à cadeia de montanhas das Filipinas - é o antigo navio de desembarque americano "USS LST-821", que entrou em serviço em 1944.

O navio serviu para abastecer a frente do Pacífico em meio aos bombardeios atômicos contra o Japão em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.

Desativado em 1946 e renomeado como "USS Harnett County", foi posteriormente reativado durante a Guerra do Vietnã como uma base flutuante para helicópteros de combate, de acordo com o Instituto Naval dos Estados Unidos.

No ano seguinte, foi cedido para a Marinha das Filipinas e rebatizado de "Dumagat", até ser renomeado para "Sierra Madre".

O Exército filipino encalhou o "Sierra Madre", deliberadamente, no atol Second Thomas, também chamado de Ayungin, no final dos anos 1990. O objetivo era conter o avanço da China em águas muito disputadas.