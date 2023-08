Técnico brasileiro Ricardo Ferretti é demitido do Cruz Azul, do México

O técnico brasileiro Ricardo Ferretti foi demitido do Cruz Azul nesta segunda-feira (7), após os resultados negativos da equipe no Campeonato Mexicano e na Copa das Ligas.

"De acordo com os resultados obtidos em semanas recentes, foi tomada a decisão de finalizar nosso vínculo com o treinador Ricardo Ferretti", informou o clube em suas redes sociais.

A demissão se dá dias depois da eliminação do time na fase de 16-avos de final da Copa das Ligas, com derrota para o Charlotte FC, dos Estados Unidos.

Em paralelo, o Cruz Azul é o lanterna do Campeonato Mexicano, com três derrotas nas três primeiras rodadas da competição.

Ferreti, de 69 anos, tinha assumido o comando do Cruz Azul em fevereiro. No total, o brasileiro dirigiu a equipe por 14 jogos da liga mexicana, com cinco vitórias, dois empates e sete derrotas.