PSG anuncia contratação do atacante português Gonçalo Ramos

O Paris Saint-Germain anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do atacante português Gonçalo Ramos, que estava no Benfica.

Ramos, de 22 anos, é o oitavo reforço do PSG na atual janela de transferências e chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra, informou o clube parisiense.

Grande esperança do futebol português, o atacante brilhou na Copa do Mundo de 2022, com hat-trick contra a Suíça nas oitavas de final (6 a 1), jogo que começou como titular e deixou no banco o astro Cristiano Ronaldo.

Ele já tinha despertado o interesse do PSG na temporada passada, antes de fazer o melhor ano de sua carreira, com 27 gols e 12 assistências no Benfica, entre todas as competições, e o título do Campeonato Português.

"Eu joguei no Paris Saint-Germain durante cinco anos. Marquei 109 gols. Agora cabe a você escrever a história do PSG. Bem-vindo ao nosso clube", disse em um vídeo publicado em suas redes sociais o ex-atacante português Pauleta, que vestiu a camisa do time parisiense entre 2003 e 2008, para receber Ramos.

Com esta contratação, o PSG finalmente encontra o camisa 9 tão procurado, após as negociações com Harry Kane, do Tottenham, não evoluírem.