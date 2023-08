Pauta de infográficos

3/ Origem da eletricidade fornecida pelo único fornecedor público de eletricidade no Níger, Nigelec, em 2022. (89x93 mm) - Reenvio disponível

1/ Mapa com a principal rede de fornecimento de eletricidade entre Níger e Nigéria, país que fornece 70% da eletricidade de seu vizinho através da represa de Kainji. (90x91 mm) - Disponível

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia com a situação em 7 de agosto às 04h (Bras.). (135x136 mm) - Atualização disponível

1/ Mapa da região amazônica, com seus territórios autóctones e suas zonas naturais protegidas. (90x98 mm) - Disponível

2/ Mapa com a área florestal atual da Amazônia e o desmatamento desde o ano 2000. (135x111 mm) - Disponível

* Paquistão-trem-acidente: mapa do Paquistão com as principais vias férreas, e a cidade de Nawabshah, onde o descarrilamento de um trem deixou dezenas de mortos. (90x73 mm) - Disponível