O Níger inicia nesta segunda-feira (7) uma semana decisiva após o fim do ultimato da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que exige o retorno da ordem constitucional, após o golpe de Estado de 26 de julho, sob pena do uso da "força".

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

População indígena cresce no Brasil, revela último censo

A população indígena aumentou 89% no Brasil entre 2010 e 2022, a quase 1,7 milhão de pessoas, um crescimento muito mais acelerado do que o da população total, segundo resultados do censo publicados nesta segunda-feira (7).

(Brasil indígenas população, já transmitida)

BELÉM:

Indígenas pedem voz e direito à terra na cúpula da Amazônia

"A floresta não é um poço de petróleo, não é uma mina de ouro, é o nosso templo", diz o líder indígena equatoriano Nemo Guiquita, às vésperas de uma cúpula regional no Brasil para impedir a devastação da Amazônia.

(meioambiente clima política governo diplomacia Brasil Equador Colômbia, 600 palavras, a ser transmitida)

PORTO PRÍNCIPE:

Violência das gangues no Haiti agrava desnutrição infantil

É início de agosto e as crianças desnutridas não param de chegar ao Hospital Fontaine em Cité Soleil, a maior periferia de Porto Príncipe - controlada por organizações criminosas.

(Haiti infância saúde crime desnutrição, 450 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

NY quer ser pioneira em taxar circulação de veículos nos EUA

Nova York quer implementar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos, mas a medida enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos da cidade.

(EUA justiça transporte urbanismo turismo NovaYork cidades leis, 738 palavras, já transmitida)

SAN JOSÉ:

Yoselin Porras, a primeira mulher casada e com filhos a disputar o Miss Costa Rica

Com 27 anos, Yoselin Porra é a primeira mulher casada e com filhos que se apresenta como candidata a Miss Costa Rica graças à mudança de critério dos concursos de beleza.

(Beleza CostaRica Mulheres MissCostaRica competição MissUniverso, 444 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MADRI:

Espanha em alerta para nova onda de calor após fim de semana de incêndios

Grande parte do território espanhol ativou nesta segunda-feira (7) alertas para a chegada de uma nova onda de calor, a terceira do verão, após um fim de semana marcado por três incêndios que devastaram mais de mil hectares.

(clima meteorologia incêndio Espanha Portugal, 432 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Rússia lançará na sexta-feira sua primeira missão lunar desde 1976

A Rússia lançará na sexta-feira (11) um módulo lunar, em sua primeira missão à Lua desde 1976, anunciou nesta segunda-feira a agência espacial russa Roscosmos.

(Rússia ciência espaço astronomia, 526 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

TUNES:

Naufrágio na Tunísia deixa onze migrantes mortos e 44 desaparecidos

Onze migrantes da África subsaariana morreram e outros 44 estão desaparecidos após um naufrágio no Mediterrâneo perto do porto de Sfax, cidade tunisiana epicentro da emigração clandestina, anunciaram fontes judiciais nesta segunda-feira (7).

(Marrocos Europa imigração Tunísia migração, 490 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

MANILA:

Tensões no mar da China Meridional por antigo navio de guerra filipino

O governo das Filipinas acusou a Guarda Costeira chinesa, no domingo (7), de disparar com canhões d'água contra suas embarcações no disputado mar da China Meridional, incluindo um antigo navio da Segunda Guerra Mundial. Confira abaixo o que se sabe sobre a embarcação.

(China diplomacia China transporte Filipinas defesa, 520 palavras, já transmitida)

PHNOM PEHN:

Rei do Camboja nomeia filho de primeiro-ministro como novo chefe de Governo

O rei do Camboja nomeou nesta segunda-feira (7) Hun Manet como novo primeiro-ministro do país, depois que o político foi designado para o cargo pelo pai, Hun Sen, que foi o chefe de Governo da nação por quase quatro décadas.

(Camboja governo política realeza, 440 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

BAGDÁ:

Combate à seca afeta piscicultura no Iraque

Cercado por campos e palmeiras majestosas, Omar Ziad observa o que resta de sua piscicultura: terra árida e rachada. Diante de uma seca devastadora, as autoridades iraquianas encerram as lagoas de criação de peixes para economizar água.

(Iraque clima meio-ambiente seca, 600 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

AVIEMORE:

Cães são treinados para proteger ovelhas de águias na Escócia

Entre um rebanho de ovelhas em um pasto na montanhosa região das Highlands (Terras Altas), na Escócia, Luigi e Peaches, dois cães de espessa pelagem branca, olham atentos para o céu.

(GB natureza, 480 palavras, já transmitida)

DUBAI:

Interrupção da maior roda-gigante do mundo, em Dubai, continua sendo um mistério

Com 250 metros de altura, quase o dobro da "London Eye", a "Ain Dubai" ("o olho de Dubai", na tradução do árabe) é a maior roda-gigante do mundo. Parou de funcionar, sem qualquer explicação oficial, mantendo vivo o mistério que cerca essa gigantesca instalação.

(Emirados atrações turismo Dubai lazer, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- COPA DO MUNDO FEMININA

BRISBANE:

Inglaterra vence Nigéria nos pênaltis e vai às quartas da Copa feminina

Atual campeã europeia, a Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao vencer a Nigéria nos pênaltis por 4-2 nesta segunda-feira (7), em Brisbane (Austrália).

(Fbl Copa)

SYDNEY:

Austrália vence Dinamarca (2-0) e se classifica às quartas da Copa feminina

A Austrália se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao derrotar a Dinamarca por 2 a 0 nesta segunda-feira, em Sydney.

(Fbl Copa, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP