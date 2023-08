Para Rússia, apenas a capitulação da Ucrânia poria fim à guerra

Apenas a capitulação de Kiev poria fim à ofensiva russa na Ucrânia, reiterou Moscou nesta segunda-feira (7), dois dias depois de uma reunião na Arábia Saudita sobre o conflito terminar sem avanços.

"Estamos convencidos de que um acordo verdadeiramente global, duradouro e justo é possível apenas se o regime de Kiev puser fim às hostilidades e aos atentados terroristas", enfatizou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em um comunicado.

"As novas realidades territoriais (no leste e no sul da Ucrânia) devem ser reconhecidas, e a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia (...) devem ser garantidas", acrescentou.

Zakharova deu essas declarações dois dias depois de uma reunião de dezenas de países na Arábia Saudita sobre a Ucrânia.

A reunião, na cidade portuária de Jidá, no Mar Vermelho, contou com cerca de 40 delegações, incluindo a Ucrânia, mas não a Rússia, que não foi convidada.

Sem surpresas, a reunião não gerou avanços concretos e não foi divulgada uma declaração final.