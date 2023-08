Paquistão investiga acidente de trem que deixou 34 mortos

Os investigadores paquistaneses trabalhavam nesta segunda-feira (7) entre os destroços para tentar determinar a causa do descarrilamento de um trem no domingo, um acidente que provocou 34 mortes.

O descarrilamento do Hazara Express, no qual viajavam mais de 1.000 passageiros, aconteceu perto da estação Sahara, na altura da cidade de Nawabshah, na província de Sindh (sul do país).

O ministro das Ferrovias, Khawaja Saad Rafique, afirmou no domingo que nenhuma falha foi relatada no trecho da linha em que aconteceu o acidente, mas prometeu uma investigação.

"Pode haver duas razões (que explicam o acidente): uma falha mecânica ou um ato de sabotagem", declarou.

Alguns moradores da região afirmaram, no entanto, que a linha foi afetada pelas inundações provocadas pelas chuvas de monção, que deixaram um terço do país inundado há alguns meses.

O trem seguia de Karachi, cidade portuária e a mais populosa do Paquistão, no extremo sul do país, para Havelian, quase 1.600 km ao norte.