Níger entra em semana decisiva após fim de ultimato de países africanos

O Níger inicia nesta segunda-feira (7) uma semana decisiva após o fim do ultimato da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao), que exige o retorno da ordem constitucional, após o golpe de Estado de 26 de julho, sob pena do uso da "força". Os comandantes do Estado-Maior dos países da Cedeao chegaram a mencionar uma possível intervenção militar no Níger, mas nenhuma tropa foi mobilizada oficialmente até o momento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com uma fonte da Cedeao, no momento não está prevista uma intervenção militar imediata para restaurar o mandato do presidente Mohamed Bazoum, que está detido desde o dia do golpe. "Nos próximos dias acontecerá uma reunião de cúpula dos líderes dos países membros da Cedeao para tomar decisões", acrescentou. Apesar da postura dos militares que tomaram o poder, a via do diálogo parece que continua sobre a mesa. O golpe de Estado foi condenado com veemência na África e em outras regiões do mundo. O presidente deposto Bazoum é um aliado da França e dos Estados Unidos, que mantêm no país, respectivamente, 1.500 e 1.100 soldados que atuam na luta contra os grupos extremistas que afetam o Níger e outros países da região.

Mas o Exército nigerino recebeu o apoio das Forças Armadas do Mali e de Burkina Faso, que também chegaram ao poder após golpes de Estado em 2021 e 2022. O Exército malinês anunciou nesta segunda-feira a viagem a Niamey de uma delegação oficial do Mali e de Burkina Faso para "expressar a solidariedade dos dois países ao povo irmão do Níger".

No domingo à noite, pouco antes do fim do ultimato da Cedeao, que expirava à meia-noite local (20H00 de Brasília), o Exército do Níger anunciou o fechamento do espaço aéreo do país "até nova ordem". Os militares alegaram uma "ameaça de intervenção" e advertiram que "qualquer tentativa de violação do espaço aéreo" resultará em "uma resposta enérgica e imediata". O Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria (CNSP), o órgão dos militares no poder, também citou um "desdobramento anterior para a preparação da intervenção em dois países da África Central", sem especificar quais.

"Qualquer Estado envolvido será considerado cobeligerante", acrescentou o conselho. Os senadores da Nigéria, país muito influente da Cedeao, pediram o "reforço da via política e diplomática". A Argélia, que não é membro da Cedeao mas compartilha quase 1.000 quilômetros de fronteira com o Níger, também expressou reservas.