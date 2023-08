Hackers da Coreia do Norte invadiram uma das principais empresas de mísseis da Rússia

Um grupo de hackers da Coreia do Norte invadiu as redes de uma das mais importantes empresas de mísseis da Rússia no ano passado, segundo a Agência Reuters. As invasões duraram pelo menos cinco meses, do final de 2021 até maio de 2022.

De acordo com as informações da agência, equipes norte-coreanas de ciberespionagem conhecidas como ScarCruft e Lazarus conseguiram entrar no sistema da empresa russa NPO Mashinostroyeniya, que fica em Reutov, cidade próxima da capital Moscou.

Não foi possível descobrir se algum dado foi obtido pelos norte-coreanos durante os meses em que praticaram atividades de espionagem. Contudo, a Coreia do Norte anunciou novos desenvolvimentos em seu programa de armamentos no ano passado.

A companhia é conhecida por desenvolver mísseis hipersônicos, tecnologias de satélite e armamentos balísticos. As áreas de expertise da empresa russa interessam ao regime de Kim Jong-un desde que a Coreia do norte decidiu criar um míssil balístico intercontinental que poderia atingir os Estados Unidos.

A Reuters tentou entrar em contato com a empresa russa e com a embaixada da Rússia em Washington, mas não obteve resposta. A agência também tentou obter algum comunicado da delegação da Coreia do Norte na ONU, mas também não teve sucesso.

A notícia das atividades de espionagem de hackers da Coreia do Norte ocorre após a visita do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, a Pyongyang no final do mês passado. O político russo se reuniu com o líder norte-coreano Kim Jong-un para discutir questões militares e o ambiente de segurança regional.