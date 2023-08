Diplomacia regional busca saída para crise no Níger após término de ultimato

As autoridades da África Ocidental debaterão na quinta-feira (10), a situação do Níger, duas semanas depois do golpe de Estado e após vencer seu ultimato exigindo a restituição do presidente deposto, Mohamed Bazoum, sob a ameaça de uso da força. "As autoridades da Cedeao abordarão a situação política e os recentes desenvolvimentos no Níger" em uma cúpula em Abuja, capital da Nigéria, informou a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os militares que tomaram o poder no Níger em 26 de julho ignoraram o ultimato da Cedeao para restaurar a democracia até a meia-noite local (20h00 em Brasília) de domingo, sob a ameaça de uma possível intervenção militar. No entanto, segundo uma fonte próxima ao bloco, por enquanto não está prevista uma operação deste tipo e novos caminhos de diálogo parecem surgir. O primeiro-ministro do presidente deposto, Ouhoumoudou Mahamadou, indicou que "a junta pediu à delegação da Cedeao que voltasse", o que poderia acontecer "hoje [segunda-feira] ou amanhã". Uma missão da Cedeao visitou Niamei na última quinta-feira para negociar uma saída para a crise, mas deixou o Níger poucas horas depois sem conseguir conversar com o general Abdourahamane Tiani, chefe dos militares no poder, nem com Bazoum.

Os Estados Unidos também tentaram intermediar no conflito através da número dois de sua diplomacia, Victoria Nuland, que se reuniu por mais de duas horas com as lideranças militares em Niamei. "Essas conversas foram extremamente francas e, em alguns momentos, bastante difíceis", declarou Nuland, que acrescentou que seus interlocutores não aceitaram sua oferta de ajuda para retornar à ordem constitucional. A secretária de Estado adjunta reconheceu que a junta não respondeu a seu pedido de reunião com o general Tiani nem com o presidente eleito detido Bazoum.

O representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e o Sahel, Leonardo Santos Simão, encontra-se atualmente em Abuja, onde dialoga "com as partes regionais envolvidas", indicou a entidade.

O golpe de Estado foi condenado por outros países africanos, assim como por França e Estados Unidos, que têm no Níger 1.500 e 1.100 soldados, respectivamente, para lutar contra as organizações jihadistas que operam na região. No entanto, vários países africanos descartaram uma intervenção militar. Mali e Burkina Faso, suspensos da Cedeao devido aos golpes de Estado que também levaram militares ao poder em 2021 e 2022, respectivamente, manifestaram, por outro lado, seu apoio ao governo que depôs Bazoum no Níger.