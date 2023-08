Diplomacia regional ainda busca saídas para crise política no Níger

As autoridades da África Ocidental debateram, nesta segunda-feira (7), a situação do Níger, onde a via diplomática para restabelecer o presidente deposto, Mohamed Bazoum, "segue aberta", segundo os Estados Unidos. "As autoridades da Cedeao abordarão a situação política e os recentes desenvolvimentos no Níger" em uma cúpula em Abuja, capital da Nigéria, informou a Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os militares que tomaram o poder no Níger em 26 de julho ignoraram o ultimato da Cedeao para restaurar a democracia até a meia-noite de domingo, sob a ameaça de uma possível intervenção militar. No entanto, segundo uma fonte próxima ao bloco, por enquanto não está prevista uma operação deste tipo e novas rotas de diálogo parecem surgir. O primeiro-ministro do presidente deposto, Ouhoumoudou Mahamadou, indicou que "a junta pediu à delegação da Cedeao que voltasse", o que poderia acontecer "hoje [segunda-feira] ou amanhã". Uma missão da Cedeao visitou Niamei na última quinta-feira para negociar uma saída da crise, mas deixou o Níger poucas horas depois sem conseguir conversar com o general Abdourahamane Tiani, chefe dos militares no poder, nem com Bazoum.

Nesta segunda-feira, os Estados Unidos estimaram que "a janela de oportunidade definitivamente segue aberta". "Acreditamos que a junta deve afastar-se e deixar que o presidente Bazoum retome suas funções", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. O representante do secretário-geral da ONU para a África Ocidental e o Sahel, Leonardo Santos Simão, encontra-se atualmente em Abuja, onde dialoga "com as partes regionais envolvidas", indicou a entidade.

O golpe de Estado foi condenado por outros países africanos, assim como por França e Estados Unidos, que têm no Níger 1.500 e 1.100 soldados, respectivamente, para lutar contra as organizações jihadistas que operam na região.

No entanto, vários países africanos descartaram uma intervenção militar. Mali e Burkina Faso, suspensos da Cedeao devido aos golpes de Estado que também levaram militares ao poder em 2021 e 2022, respectivamente, manifestaram, por outro lado, seu apoio ao governo que depôs Bazoum no Níger. Esses dois países enviaram uma delegação oficial conjunta a Niamei para mostrar sua "solidariedade ao povo do Níger", anunciou o Exército malinense.