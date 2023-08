Cruz Vermelha dos EUA suspende restrições a gays e bissexuais para doar sangue

"A Cruz Vermelha celebra esta medida histórica como um avanço significativo e mantém seu compromisso de conseguir um processo inclusivo de doação de sangue que trate todos os doadores potenciais com igualdade e respeito, ao mesmo tempo que mantém a segurança do fornecimento de sangue", declarou a organização humanitária em um comunicado.

O sexo anal com penetração tem um maior risco de contágio de muitas doenças de transmissão sexual, porque o revestimento do ânus se danifica com facilidade, tornando-o mais vulnerável às infecções.

Anteriormente, os homossexuais estavam excluídos desses adiamentos.

Andrew Goldstein, um pesquisador sobre o câncer de Los Angeles que era doador de sangue regular em seus anos de juventude antes de que as políticas anteriores da FDA o impedissem por ser homossexual, está satisfeito com a mudança.