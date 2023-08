Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A AVS, líder em prover e integrar serviços no Brasil nos setores público e privado, assinou diversos contratos com a Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) para capacitar seu satélite EUTELSAT 65 West A.

Esta parceria permitiu à AVS implantar canais públicos como TV ALEPR, TV ALESC, TV ALEPE e TV ALBA no satélite EUTELSAT 65 West A, que previnem interferências geradas pela ativação do 5G, em curso no país. O Brasil está implementando o 5G na banda de 3,5 GHz, que atualmente é utilizada para suportar serviços de TV via satélite na banda C. A banda C planejada do EUTELSAT 65 West A é uma banda de frequência exclusiva com uma faixa de frequência entre 4,5 e 4,8 GHz, operando a 800 MHz acima das frequências de operação 5G no Brasil. Como consequência, o EUTELSAT 65 West A permite uma expansão geográfica econômica para as emissoras, pois os filtros não precisam ser instalados para evitar a interferência 5G.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao comentar sobre os contratos, José Ignacio González-Núñez, Vice-Presidente Sênior Regional de Vendas de Mídia da Eutelsat nas Américas, disse: "Temos o prazer de apoiar esta parceria com a AVS através da EUTELSAT 65 West A. Nossa solução 'Planned C Band' oferece uma proposta transparente e econômica para emissoras obrigadas a migrar seus sinais para fora da extremidade inferior do espectro da C-Band, enquanto oferece a elas uma cobertura inigualável do território brasileiro. Daremos continuidade a este suporte, visando aumentar os negócios da AVS."

João Paulo Erthal, Diretor de Engenharia na AVS, disse: "Hoje existe um grande interesse em ampliar a audiência de TVs públicas, com o objetivo de levar o conteúdo produzido a toda a população e para isto, precisamos garantir um atendimento de altíssima qualidade a nossos clientes. É um prazer ter a EUTELSAT como um de nossos principais parceiros para atingir esta meta."

Sobre a Eutelsat Communications

Fundada em 1977, a Eutelsat Communications é uma das principais operadoras de satélite do mundo. Com uma frota mundial de 36 satélites e infraestrutura terrestre associada, a Eutelsat permite que os clientes nos mercados de vídeo, dados, governo, banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus clientes, independentemente de sua localização. Cerca de 7.000 canais de televisão operados pelos principais grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat a um bilhão de telespectadores equipados para recepção DTH ou conectados a redes terrestres. Comprometida em promover todas as facetas do desenvolvimento sustentável em suas atividades de negócios, a Eutelsat alavanca seus recursos em órbita para ajudar a reduzir a divisão digital, mantendo um ambiente espacial seguro e organizado. Como um empregador atrativo e socialmente responsável, a Eutelsat reúne 1.200 homens e mulheres de 50 países que se dedicam a oferecer serviços da mais alta qualidade.