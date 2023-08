Comunicado do Business Wire :Emergent Cold Latin America

A Emergent Cold Latin America (Emergent Cold LatAm ou a Empresa), prestadora de serviços de armazenamento e logística refrigerados de alimentos que mais cresce na América Latina, anunciou hoje a aquisição do negócio de armazenamento refrigerado do Frigorífico Modelo (Frimosa), localizado em Montevidéu, Uruguai. A emprersa também anunciou planos para iniciar imediatamente a expansão da recém adquirida planta de Polo Oeste, adicionando 17.000 posições de pallet. A ampliação deverá ser concluída em 2024.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230807545808/pt/

Polo Oeste Warehouse (Photo: Business Wire)

A Frimosa é uma empresa líder em agroindústria e logística com sede em Montevidéu. De acordo com os termos da negociação, a Emergent Cold LatAm adquiriu o câmpus de logística da Frimosa localizado em Polo Oeste, uma instalação de armazenamento refrigerado com capacidade para 22.000 posições de pallet. A Emergent Cold LatAm também arrendará uma segunda planta da Frimosa, localizada na zona central da capital, até que o projeto de expansão anunciado seja concluído.

As partes anunciaram previamente a execução de um acordo definitivo para que a Emergent Cold LatAm adquirisse o negócio de armazenamento refrigerado da Frimosa, sujeito às condições de fechamento. Em abril de 2023, a Emergent Cold LatAm completou a aquisição das operações da Frimosa no Paraguai, que consiste em um armazém com 8.400 posições de pallet, recém construído e com terreno para expansão, localizado em Assunção.

"A incorporação das operações de armazenamento da Frimosa no Uruguai à nossa rede crescente na América Latina amplia nosso alcance no Cone Sul e cria muitas novas oportunidades para atender nossos clientes em toda a região", disse Neal Rider, CEO da Emergent Cold LatAm. "Estamos entusiasmados para começar rapidamente a construção de nossa expansão planejada em Polo Oeste. Quero agradecer ao grupo proprietário da Frimosa por seu profissionalismo e integridade durante todo o processo, além de expressar meu agradecimento pela oportunidade de completarmos esta negociação".